ON-LINE: V ČR opět přibylo přes 300 nakažených, podle WHO pandemie slábne

5:51 - V Mexiku stoupl za den počet nakažených o SARS-CoV-2 o 4916. V Mexiku, kde žije 126 milionů obyvatel, se nákaza potvrdila už u 568 621 lidí, z nichž 61 450 pacientů zemřelo. Počet obětí stoupl za den o 650. Co do počtu úmrtí je Mexiko celosvětově na třetím místě po USA a Brazílii.

5:46 - Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je epidemie, při které se nakazilo přes 23 milionů lidí, z nichž 814 000 zemřelo, na řadě oblastí světa na ústupu. Ubývá jak nových případů, tak obětí, takže nákaza už nezabíjí tolik lidí. Za týden od 16. do 23. srpna sice přibylo 1,7 milionů nakažených, ale to je o 12 procent méně než o týden předtím. Podle WHO má vrchol za sebou i Afrika. Výjimkou je jihovýchodní Středomoří a jižní Asie v čele s Indií.