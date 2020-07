ON-LINE: V ČR je rekordní počet aktuálně nakažených koronavirem

Nejvíce postižené je Karvinsko, kde za posledních sedm dní přibylo 67 případů na 100 000 obyvatel. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 45 případů na 100 000 obyvatel. V Čechách je nejvýraznější ohnisko nákazy na Jihlavsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 31 infikovaných na 100 000 obyvatel. Mezi nemocnými jsou i někteří klienti a pracovníci jihlavského Alzheimercentra. Počty nakažených rostou také v Praze, kde přibylo za 24 hodin do čtvrtečního večera 52 nových případů To je nejvíc od půlky dubna.