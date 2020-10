ON_LINE: Denní počet nakažených v České republice překonal hranici 5000

6:07 - Firma Regeneron požádala americký Federální úřad pro léky a potraviny FDA, aby byl její experimentální lék na koronavirus schválen k použití v mimořádných případech poté, co jej dostal americký prezident Donald Trump. Dodala, že první použití by bylo omezené na velmi malou skupinu lidí, protože má dávky jen pro 50 000 nakažených a ne statisíce, o nichž mluvil Donald Trump na obrazovce, když sliboval, že ho brzy budou mít bezplatně k dispozici Američané.

5:45 - Během středy stoupl počet nově potvrzených případů nákazy novým koronavirem v České republice o rekordních 5335 infikovaných. Nakažených je aktuálně 43764 lidí, z nichž 1563 leží v nemocnicích. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví po středeční půlnoci.

Co do celkového počtu nakažených se na špici pomyslného žebříčku nadále drží Spojené státy se 7,55 milionu případů, za nimi je Indie s 6,76 milionu nakažených. Třetí Brazílie registruje více než 4,9 milionu pozitivních testů na koronavirus. Svět rovněž překonal hranici milionu zemřelých. Nejvíce úmrtí registrují opět Spojené státy, a to přes 211 000. Za nimi se nachází Brazílie s více než 147 000 zemřelými. Třetí Indie překonala hranici 104 000 úmrtí spojovaných s covidem-19.