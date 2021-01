ON-LINE: Čínská provincie kvůli koronaviru vstupuje do „válečného módu”

V Německu, kde kancléřka Angela Merkelová prosadila lockdown až do konce ledna s výrazným omezením pohybu, přibylo za poslední den přes 21 tisíc nakažených koronavirem. Opatření se zpřísňují i jinde ve světě. Čínská provincie Chu-pej, kde se nově nemoc covid-19 prokázala u dvou desítek lidí, vstupuje do „válečného módu”. Česko od středy začíná počítat skóre systému PES. Aktuální data o vývoji epidemie by měla být dostupná kolem osmé ranní.