Odběrová místa nestíhají, testovat musí praktici

„Někteří praktici jsou už dnes odběry schopni dělat a také to dělají. Smluvili si dodání odběrových sad a posílají vzorky do laboratoře. Dělají to ale z dobré vůle, protože zatím na tyto úkony není úhrada od pojišťoven,“ řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Pojišťovny by měly začít tyto úkony hradit zhruba za dva týdny. Pro mnohé praktiky je to podle Bezdíčkové těžko řešitelná situace, protože je třeba, aby sami dopravili vzorky do laboratoře a také zajistili, aby v době odběru pacienta nebyli v ordinaci jiní lidé, které by mohl ohrozit.