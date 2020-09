Od zítřka zase na nákupy do Drážďan. Sasko pustí Čechy bez omezení na jeden den

Ten, kdo je zvyklý jezdit na nákupy do některého ze saských měst, může jásat. Sasko navzdory tomu, že v ČR prudce narůstají počty nakažených koronavirem, umožní Čechům vstup na své území, aniž by museli do karantény nebo potřebovali negativní test. Napsal to server mdr.de s odvoláním na informace saské ministryně zdravotnictví Petry Köppingové. Pobyt Čechů v Sasku ale nesmí přesáhnout 24 hodin.