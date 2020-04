Novinář, který informoval o epidemii ve Wu-chanu, se po dvou měsících objevil

Li Ce-chuan přijel do Wu-chanu v únoru, když tam zmizel jiný novinář Čchen Čchiou-š´. Ve svém prvním videu z Wu-chanu Li vysvětlil, proč do města přijel: „Než jsem vstoupil do Wu-chanu, kamarád, který pracoval v čínském mainstreamovém médiu, mi řekl – všechny špatné zprávy o epidemii shromažďuje vláda. Místní média mohou informovat jen o dobrých zprávách, kolik lidí se uzdravilo a tak podobně. Samozřejmě není jisté, zda to je pravda, protože jsem to jen slyšel od svých přátel.“

Ve svých videích zveřejňovaných na čínských sociálních sítích i na YouTube a Twitteru informoval o utajování nákaz i o přetíženém krematoriu. Sledovaly je miliony lidí.

Zadržení po honičce

V novém videu Li popsal, jak a proč byl zadržen. Uvedl, že řídil auto ve Wu-chanu, když ho lidé v jiném autě vyzvali, aby zastavil. Místo toho, aby zastavil, tak zrychlil. Vysvětlil to tím, že byl zmatený a měl strach. Stíhali ho asi třicet kilometrů. Část pronásledování zveřejnil na videu na YouTube.

Když přišel do bytu, zahájil živý přenos. Pak ale několik lidí v uniformách policie a bezpečnostních sil zaklepalo na jeho dveře. On zhasl světlo a seděl potichu. Když ale znovu zaklepali za tři hodiny, tak jim otevřel. Byl odveden na policejní stanici, kde mu vzali otisky prstů a krev, než ho dovedli do výslechové místnosti.

Řekli mu, že je podezřelý z narušení veřejného pořádku“, ale dodali, že by nemusel dostat žádnou pokutu. Protože se však pohyboval v „citlivých oblastech epidemie“ bude potřeba ho umístit do karantény,

Policejní velitel ho odvedl do karanténního střediska ve Wu-chanu, kde mu zabavili jeho elektroniku. Tam zůstal dva týdny. Poté mu sdělili, že není nebezpečný a dovolili mu sledovat zprávy čínské televize. Následně ho odvezli do jeho rodného města, kde musel strávit další dva týdny v karanténně. „Poté, co skončila karanténa jsem byl se svou rodinou,“ uvedl.

„Jsem vděčný lidem, kteří pro mě pátrali a starali se o mě,“ dodal ve videu: „Během celého procesu policie prosazovala právo civilizovaně, zajistila mi čas na odpočinek a jídlo. Taky se o mě starali velmi dobře.“