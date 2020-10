Nová mutace koronaviru ze Španělska se šíří po Evropě

Zatím navíc není jasné, zda je 20A.EU1 kupříkladu nakažlivější či jestli má na svědomí větší počty úmrtí. Virologové by také rádi zjistili, jestli se mutace dotkla i klíčového tzv. S-proteinu neboli glykoproteinu S (spike), který tvoří charakteristické „hroty“ (v angličtině spikes) viru.

Práce mezinárodního týmu odborníků každopádně naznačuje, že lidé, kteří se vraceli z dovolené ve Španělsku , hráli klíčovou roli při přenosu viru po Evropě. To vyvolává otázky, zda mohla být druhá vlna, která se šíří kontinentem, zmírněna lepšími kontrolami nejen na letištích, píše Financial Times.

Pomocí sekvenování genomické informace viru je totiž možné příslušnou mutaci vystopovat až tam, kde vznikla - v tomto případě do Španělska, odkud většímu rozšíření tedy nezabránila ani všemožná karanténní opatření.

Podle Hodcroftové zatím neexistují žádné známky toho, že by nový kmen byl nebezpečnější než jiné mutace, nebo že by znesnadňoval vývoj vakcíny. „Příliš se neliší od variací, které nově začaly kolovat na jaře,” dodala podle listu The Guardian.