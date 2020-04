Nepořádek v programu Antivirus zdržuje výplatu mezd

„Trochu jsem nechápala, co vlastně po mně chtějí, proč si nevezmou moji starou žádost a dohodu? Paní, která měla vše na starosti, byla naštěstí velmi vstřícná a snažila se mi to vysvětlit,“ dodává Olga Sovová s tím, že už během uplynulé neděle jejím dokumentům snad bylo aplikačním programem přiděleno nové číslo.

Otázkou podle advokátky zůstává, jaká jsou kritéria k výběru firmy, jíž se nechá původní číslo a její žádost se vyřídí. „Je to snad určeno počtem zaměstnanců? Také by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych odmítla papíry znovu podat, protože chyba na straně státního orgánu mi nemůže být přičítána k tíži,“ uzavírá Olga Sovová.