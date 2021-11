Neočkovaní v Česku se chtějí nakazit. Policie: Je to za hranou zákona

„Akutně hledám někoho, kdo má v současné chvíli doma covid pozitivní dítě. Nabízím 1000 Kč za přenos na mou osobu. Peníze vyplatím ihned po potvrzení nákazy PCR testem. Prostě to chce jednou za šest měsíců přečkat 10 dní samoléčby,“ objevilo se v jednom inzerátu.

Podle zjištění Práva takových nabídek a poptávek na tuzemském internetu stále přibývá. To potvrzuje i Radim Smička, zakladatel největšího českého inzertního serveru Bazos.cz.

„Podobné nabídky se objevují tak dvakrát až třikrát týdně. Administrátoři se je snaží co nejdříve odstraňovat, ostatně jako jiné inzeráty porušující zákony,“ řekl.

Poptávku eviduje také policie. „Podobné případy sledujeme, nicméně statistiku nevedeme. Primárně jsou tyto nabídky zveřejňované v uzavřených skupinách, do kterých nemáme přístup,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

„Já se o to snažím bezúspěšně několik měsíců. Nenosím roušku, nedezinfikuji se, chodím kamkoliv, bavím se s kýmkoliv, včetně pozitivních,“ popsala svou zkušenost v příspěvku jedné facebookové skupiny Karolina B.

„Samozřejmě, že je to velmi rizikové chování. Ve zdravé, relativně mladé populaci skutečně je prodělání nemoci mnohem méně nebezpečné než u nás starších lidí,“ řekl imunolog Václav Hořejší.

„Prodělání nemoci v takových případech, kdy je to s příznaky, což také není vždycky, přináší zjevně ochranu před reinfekcí. Ale rozhodně ne stoprocentní a v porovnání s očkováním je to nesrovnatelné,” podotkl imunolog.

„Lidé dělají všelijaké hlouposti a rizikové, tak by se jim v tom nemuselo tolik bránit, kdyby to nebylo spojeno s tím, že pokud se dostanou do nemocnice, tak zbytečně zatěžují zdravotnictví,“ dodal Hořejší.