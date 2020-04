Nejvíce obětí covid-19 bylo v Evropě v nejznečištěnějších oblastech

Naprostá většina obětí covid-19 v Evropě byla do půlky března v pěti oblastech, které měly nejvíce znečištěné ovzduší oxidy dusíku a panovaly v nich špatné rozptylové podmínky. Uvádí to výzkum univerzity Martina Luthera v Halle Wittenbergu, na který v pondělí upozornil The Guardian. List zdůraznil, že z toho nelze vyvozovat, že znečištění je důvodem úmrtí.