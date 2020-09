Naučte se žít s covidem, radí Evropě ředitel WHO

„Nebuďme negativní, skončí to,“ řekl televizi Sky News Kluge, když předpovídal, že možná už od začátku října bude přibývat lidí nakažených koronavirem SARS-CoV-2. A pak dodal: „Den, kdy porazíme pandemii, není nutně den, kdy bude očkování. Bude to tehdy, kdy se naučíme žít s pandemií, a to může být už zítra.“

Podle něj se mají země „naučit, jak žít s virem,“ aniž by se musely celé státy izolovat. Mají se podle něj izolovat jen oblasti s nákazou: „Dobrou zprávou je, že nejsme zpátky v únoru. V únoru jsme se zaměřili na celou společnost. Nyní se zaměřujeme na virus a pracujeme lokálně. Nemůžeme ale vyloučit lokální uzávěry.“

Bude více případů, ale nepanikařte

Stanici BBC 4 přitom Kluge řekl, že Británie a další evropské země by mohly před začátkem zimy zažít výrazný nárůst přenosů nákazy. „Nezapomínejme, že přicházíme do období tři událostí. Jednou je opětovné otevření škol v akademickém roce, druhým období chřipek a třetím nárůst úmrtí starší populace během zimy. Takže bychom neměli být překvapeni, když v říjnu, ale zejména koncem listopadu uvidíme nárůst (počtu hospitalizovaných). Není to důvod k panice, ale musíme si to uvědomovat,“ řekl Kluge.

„Je moc brzo na to, abychom vykreslili všechny dopady pro toto období, ale víme, co bude potřeba udělat,“ dodal Kluge krátce poté, co se v Británii objevila zpráva, že nákaze může ve Spojeném království přes zimu podlehnout dalších 81 tisíc lidí.

Původ viru nezkoumali

Kluge také čelil výtkám, že představitelé WHO během aktuální třítýdenní návštěvy v Číně, kde pátrali po původu koronaviru, nenavštívili Wu-chan, odkud se epidemie rozšířila. „Za této situace bych nechtěl ohrozit naše dobré vztahy s čínskými představiteli,“ řekl.

Zdůraznil, že denně dochází k výměně informací a dal najevo optimismus, že přijde výsledek.

WHO přitom čelí tvrdé kritice ze strany Spojených států, že moc vychází vstříc Pekingu, kvůli čemuž USA přestaly přispívat do rozpočtu organizace.

Wu-chan je rozhodně klíčovým městem, protože právě z něj se epidemie začala na přelomu roku šířit. Objevily se spekulace, že virus mohl být v tamní biologické laboratoři upraven, což ale zatím nic nepotvrdilo. Podobné je to s hypotézou, že se tam virus zkoumal a unikl.

Nemocní ve Wu-chanu byli už dříve a v tamních laboratořích se zkoumal vir, který se objevil u několika horníků z dolu v Je-nanu, kteří odstraňovali netopýří trus. Ti měli podobné příznaky, jako mají nemocní s covid-19.