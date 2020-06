Morbidní obezita dvakrát zvyšuje riziko úmrtí na covid-19, umocňuje přehnanou reakci těla

Riziko úmrtí na koronavirus v britských nemocnicích podle zatím nerecenzované studie na základě elektronických záznamů o 17 milionech dospělých pacientů Národního zdravotního systému NHS stoupá v závislosti na obezitě. V případě lidí s indexem tělesné hmotnosti (BMI) 30, což je nejnižší stupeň obezity, je riziko vyšší jedenapůlkrát až dvakrát, u lidí s BMI 40 a více, tedy morbidně obézních, pak více než dvakrát. „Te je velmi výrazný nárůst,“ uvedl profesor John Wilding, který stojí v čele Světové federace pro obezitu.

I když Wilding nepracuje na jednotce intenzivní péče, uvedl pro list The Guardian jeden z důvodů, proč tomu tak je: „Je mnoho obtížnější zajišťovat ventilaci, když máte vyšší tělesnou hmotnost. Kapacita plic vzhledem k velikosti těla je nižší, takže je v systému menší rezerva. Takže přirozeně, když máte vážnou respirační infekci, ovlivňuje to schopnost dostat kyslík do krve. Systém musí pracovat namáhavěji než u někoho, kdo je mnohem lehčí a menší.“

Profesor Barry Popkin, který působí na Univerzitě v Severní Karolíně a věnuje se výživě, uvedl, že „obezita výrazně oslabuje imunitní systém”.

Chirurg Shaw Somers, který provádí bariatrické operace (chirurgické zákroky při léčbě obezity) a stál v čele britské Společnosti pro obezitu a metabolickou chirurgii (BOMSS), uvedl, že obezita přináší ještě jedno riziko, které může přispívat k vyššímu počtu obětí z řad pacientů: „Když nadbytek tukové tkáně dosáhne určitého bodu, začne produkovat hormony, které způsobují, že si vaše tělo myslí, že čelí zánětu. Když se to stane u velmi velké váhy, poškozuje to všechny orgány. Tělo má pocit, že má chronický zánět, a to mu vlastně ničí klíčové orgány, jako jsou ledviny, plíce a srdce.“

„Při těžké obezitě pracuje váš imunitní systém přesčas,“ dodal Somers. ”A co víme o covidu, ti se špatným průběhem mají přehnanou zánětlivou reakci, která nastává po sedmi až deseti dnech. Jejich imunitní systém se zblázní. Domníváme se, že to obezita umocňuje a zhoršuje.“

Zmínil i problémy britského premiéra Borise Johnsona, který se nakazil SARS-CoV-2 a nakonec byl hospitalizován: „Jestliže se podíváte například na našeho premiéra, tak jeho BMI je 36. To není daleko od 40, kdy by měl nárok na léčbu. A jestliže má BMI 36 a trpěl by další nemocí, jako je vysoký krevní tlak, nebo diabetes, taky by měl nárok na léčbu. I člověk s malou nadváhou bude mít do určitého stupně narušené tělesné funkce a odolnost organismu, Nemusí si toho být vědom, dokud nedostane vážnou nemoc, jako je covid-19 nebo chřipka.”

Evropská střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uvedla, že 73 procent z nakažených novým koronavirem, kteří se ocitli v kritickém stavu v Itálii, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Nizozemsku, bylo obézních.

Británie přitom už dlouho patří k evropským zemím s nejvyšším počtem obézních, obezitou tam trpí 30 procent populace. A země má ze všech evropských nejvíce obětí covid-19 - celkem 39 881. V USA, které jsou nejvíc postiženy pandemií a v nichž je 106 3012 obětí, je obézních 40 procent populace.

Obézní lidé mají také vážnější průběhy jiné koronavirové nemoci - SARS, chřipky a zápalu plic, problémy se objevují už lidí s mírnou nadváhou s BMI nad 25.