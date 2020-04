Miliardářské středisko dráždí obyvatele Azurového pobřeží

Místní zdravotní středisko, kde slouží lékař a laboratorní technik, odebírá a kontroluje vzorky obyvatel komplexu a jejich přátel. Podrobnosti o tom unikly do regionálního listu Var-Matin, podle nějž se o zdravotní péči postaral předseda asociace Les Parcs Jean-Louis Oger. Tento movitý farmaceut a podnikatel vlastní na jihu Francie několik klinik a laboratoří.

Zdravotníci jsou pobouření, řekl jeden z doktorů této veřejné nemocnice, který si nepřál být jmenován. „Není normální, že tu nemáme vůbec nic - nemáme žádné testy - a je to doslova noční můra nějaký test sehnat,” dodal.

Herec Errol Flynn se tu pravidelně plavil na své dvojstěžňové plachetnici Sirocco. Spisovatelka Colette psala knihy ve svém bungalovu a dovolenou tu pravidelně trávila módní návrhářka Coco Chanel a básník Jean Cocteau. Geffroy strávil dalších 30 let přeměnou zarostlé parcely na Pointe de l’Ay v nesmírně exkluzivní čtvrť, která měla nejen bránu, ale i stráž, což byla tehdy novinka.

Zahradníci a čističi bazénů chodí do práce; podle The Washington Post někteří majitelé domů - bez ohledu na bezpečnostní opatření - oznámili manažerům svých nemovitostí, že pokud se personál pečující o jejich pohodlí neukáže, nedostane nikdo zaplaceno.

„Tohle je příklad hrstky šťastlivců, kteří jako by říkali: ‚Máme peníze, děláme si, co chceme, a je nám jedno, co nařizuje stát',” uvedla Leplaideurová. „Všichni v celé oblasti dodržují vládní nařízení - až na ty v Les Parcs."