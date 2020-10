Linka pomoci pro přetížené zdravotníky: Místo o sebe se bojí o své blízké

„Je to dané profesí. Zdravotníci nebo sociální pracovníci už to mají takhle nastavené,“ řekla deníku Právo Dana Chmelařová, vedoucí oddělení klinické psychologie v plzeňské nemocnici.

„V naprosté většině případů jednáme o tom, že to třeba nezvládá jejich maminka, manželka. Časté jsou také dotazy související s obavami o psychiku dětí nebo na téma, jak to s dětmi zvládat,“ dodala.

Co se dá podle ní poradit? „Je to hodně individuální, proto si také někdy domlouváme osobní schůzky. Většinou nicméně dospějeme k doporučením na zvládání stresu, ať už jsou to dechová cvičení, nebo relaxační metody. Někdy dojde i na komunikační techniky – jak si třeba říci o to, aby se některé věci projednávaly jinak,“ vysvětlila Chmelařová.