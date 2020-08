Lidé v Česku byli po první vlně viru rozumní, říká lékárnice

Zažili jste při vypuknutí pandemie nějaké extrémy?

Přehnala se tudy paralenová aféra, kdy lidé zcela vykoupili léky s obsahem paracetamolu. Ale to byla jen chvíle. Výrobci prostě nestihli dovyrobit a dodat to, co zmizelo z regálů lékáren. Bylo to bleskové.

U nás nikdo nepřicházel s absurdními nápady, že by třeba chtěl pít dezinfekci nebo kravskou moč

Lidé se ptali na rady a většinou odcházeli s přípravky na posílení imunity. Vitamíny C, D, zinkem, beta-glukany, o to byl největší zájem. Pokud bychom to zkoumali z pohledu obratu lékárny, byl minimálně dvojnásobný než běžně v nejsilnějším období před Vánoci.

U nás nikdo nesháněl dezinfekci, aby ji vypil? Čím Češi laicky bojovali proti covidu-19?

U nás nikdo nepřicházel s absurdními nápady, že by třeba chtěl pít dezinfekci nebo kravskou moč a dělat podobné věci, které se děly v zahraničí.

Jedna paní brala hodně paralenu, tak jsem se jí ptala, pro koho to má. Odpověděla mi, že pro manžela, že mu to dává preventivně, aby covid nechytl. Vysvětlila jsem jí, že je to nesmysl, jen mu to bude zatěžovat játra. Řekla jen: „Aha, to jsem nevěděla,“ a už to nepožadovala. Ale musím říct, co vím i od kolegů, že lidé v Česku byli opravdu rozumní.

Očekáváte na podzim podobný zájem jako na jaře při první vlně pandemie?

Netroufnu si odhadovat, zda přijde druhá vlna nebo je druhá vlna tu a nic horšího už nebude, nejsem epidemiolog. Ale mohu říct, že lékárny v Česku jsou mnohem lépe připraveny, než byly na jaře.

Jsme předzásobeni množstvím roušek, respirátorů, dezinfekce a rukavic. Jak pro nás, tak pro klienty. Stejně tak je to s přípravky na chřipku a nachlazení. Máme i velké zásoby vitamínů. Očekáváme a jsme připraveni na velký zájem.

Nově můžete pacientům kontrolovat interakce léků díky lékovému záznamu. Už se někomu z lékárníků tak podařilo zabránit tragédii?

Od června všichni lékárníci vidí lékový záznam, tedy dokážou vyhodnotit, jestli spolu nemohou léky nevhodně reagovat. Vidíme rok do historie, takže i léky, které pacient užívá dlouhodobě. V případě, že by byla kombinace nebezpečná, kontaktujeme lékaře.

Někdy stačí změnit jen interval, s jakým odstupem je možné lék užívat, nebo musí pacient po ten čas něco vynechat. Za těch pár měsíců se například kolegům podařilo odhalit předpis zastupujícího lékaře, který sice pacientovi předepsal lék, jenž dlouhodobě užíval, ale v mnohem vyšší dávce.

Vy sama už jste během své 28leté praxe také zasáhla do výdeje léků a někoho tím zachránila?

Jednou si přišel pán vyzvednout antibiotika a měl na stejném receptu předepsaný lék na cholesterol. Nevěřila jsem vlastním očím. Ta kombinace je na škole jedním z hlavních příkladů, co se nesmí kombinovat, protože by to mohlo skončit fatálně. Pokud by tyto léky užíval společně, mohlo by u něj dojít až k rozpadu svalů a selhání ledvin. Lékaři jsem se nedovolala. Pacientovi jsem dala antibiotika a léky na cholesterol musel na tu dobu vysadit. Lékař mi pak sdělil, že to zapomněl pacientovi říct.

To se na vás nikdy pacienti nerozčílili, když jste jim odmítli vydat lék?

Jednou jsem byla u toho, kdy se farmaceutická asistentka vyptávala pacientky, která si přišla koupit léky na bolest. Zjistila, že má léky na vředy, na ředění krve, antidepresiva a ještě další. Řekla jí, že nesmí lék v této kombinaci užívat, a neprodala jí ho.

Češi jsou čím dál více uvědomělí. Opravdu poctivě nám nosí nevyužité léky

Paní se strašně naštvala a šla do jiné lékárny a tam jí lék prodali. Při užívání bohužel skutečně u té ženy došlo k vnitřnímu krvácení do břicha, naštěstí s ní byl manžel, zavolal pomoc a vše dobře dopadlo. Paní se pak přišla mé kolegyni omluvit a poděkovat. Popsala jí, co všechno se stalo, a loučila se s tím, že míří do té druhé lékárny jim vynadat.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv lidé předloni vrátili do lékáren 570 tun léků za více než tři miliardy korun. Čím to je? Jsou lidé zodpovědnější, nebo se u nás plýtvá?

V prvé řadě bych řekla, že Češi jsou čím dál více uvědomělí. Opravdu poctivě nám nosí nevyužité léky, a to je dobře. Že už je neházejí do popelnic. Je otázka, zda si lidé nedělají zbytečně velké zásoby léků, které pak nedoberou, nebo projdou.