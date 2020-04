Lidé přestali kupovat dražší zboží

Vláda už začala povolovat postupné otevírání obchodů a provozoven. První vlna obnovy fungování podnikatelských činností tento týden v pondělí zahrnovala možnost přístupu veřejnosti do provozoven řemesel, autobazarů a autosalonů nebo na farmářské trhy. Dnes by měl kabinet zhodnotit vývoj nákazy po Velikonocích.

Počkat s uvolňováním do té doby, než se plně projeví výsledky šíření koronaviru po Velikonocích, radili epidemiologové. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ale soudí, že vládní harmonogram uvolňování opatření může být pro velkou část podnikatelů diskriminační a mělo by být rychlejší.

Otevření gastronomických zařízení až na konci května nebo začátkem června by mohlo být pro mnoho z nich likvidační, tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Přál by si, aby se venkovní zahrádky mohly otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím ale počítá od 25. května. „Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven,“ řekl Stárek.