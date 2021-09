Lék proti covidu mohou praktici nově nasadit i po pouhém kontaktu s nakaženým

„Jednoduchý příklad: Máte manžele, kterým je přes šedesát let a oba jsou obézní hypertonici. Manžel dostane covid. Manželka s ním sdílí domácnost, ale zatím nemá příznaky a covidový test jí zatím vyšel negativní. Přesto se dá očekávat, že už probíhá inkubační doba, kdy onemocnění propukne. Nečekalo by se tak na to, až se prokáže, že covid skutečně má,“ vysvětlil Právu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.