Koronavirus vrátil v USA do oběhu dřevěné peníze

Obchodníci následně mohou na úřadě dřevěné peníze vyměnit za skutečné. „Město by mohlo lidem pomoci klasickými penězi, ale nemělo by kontrolu nad tím, kam by se dostaly. Takhle víme, že zůstanou v naší komunitě a pomohou místním lidem,” vysvětlil Tyler Whitworth, bývalý člen vedení městečka se zhruba 1800 obyvateli.