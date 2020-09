Koronavirus ve světě: Nových případů za týden ubylo, ale mrtvých je víc

Zvláštní vyslanec WHO pro pandemii koronaviru David Nabarro uvedl před britskými poslanci, že stále stojíme na počátku pandemie. „Je to hrozná situace, otázka zdraví se vymkla kontrole, strhla svět nejen do recese, ale do obrovské ekonomické deprese, která zřejmě zdvojnásobí počet chudých a zdvojnásobí počet podvyživených,“ prohlásil.