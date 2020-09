Koronavirus na Liberecku: K rapidnímu zhoršení přispěli mladí

Nejvíc nemocných pochází právě z okresu Liberec. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je na Liberecku za posledních sedm dnů 177 případů, region patří k těm nejhorším v ČR. Pro srovnání - u nejhoršího okresu Praha-východ je to 229 případů, nad 200 případů má i město Praha a okres Praha-západ a město Plzeň, těsně pod hranicí 200 je podle údajů z pátečního večera okres Uherské Hradiště.

V reakci na šíření nákazy mezi mladými lidmi vydali liberečtí hygienici zatím jediné mimořádné nařízení, a to vůči Technické univerzitě Liberec. Ta bude muset v úterý zahájit nový akademický rok pouze distančně a studenti budou moci do univerzitních budov chodit pouze na výuku v laboratořích a ateliérech, kterou není možné vést on-line. V malých skupinách budou moci také do knihovny a na konzultace.