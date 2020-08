Koronavirový advent: Kolín nad Rýnem zrušil vánoční trhy

Organizátoři rozhodnutí o zrušení trhů už nájemcům oznámili. „Potvrzujeme to, co mnozí z vás už očekávali. Kvůli koronaviru se letos nebude konat vánoční trh,“ sdělili organizátoři nájemcům míst na náměstí před katedrálou.

Organizace trhů by byla v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru velmi náročná. Lidé by se museli registrovat, trhy by byly podstatně menší, mezi stánky by musely být velké rozestupy a nutné by bylo také oplocení, vypočítávají položky z dlouhého seznamu organizátoři.