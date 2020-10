Komunitně se covid-19 šíří už v pěti krajích

V Praze, Středočeském Jihomoravském, Zlínském a Královehradeckém kraji se nákaza koronavirem šíří komunitně. Vyplývá to z mapy rizika nákazy ministerstva zdravotnictví. Uvedené oblasti jsou na mapě rizika označené červeně, ostatní jsou oranžové. V případě mužů je nejvíce nakažených ve věkové skupině 25 až 34 let. U žen se věková hranice posunula do kategorie 45 až 54 let.