Kdy se virus začal vlastně šířit? Nakažený v Anglii zemřel měsíc před prvním oficiálním případem

„Dělali mu snad všechny testy na světě, ale nemohli přijít na to, co mu vlastně je,” řekla Bucklandová.

„Ten virus byl v naší zemi mnohem dřív, než se říká. Čína to od počátku tajila. Kolik lidských životů vyhaslo zbytečně? Kdyby od počátku řekli, co se děje, nemuselo to být takové. Můj otec byl starý a měl zdravotní problémy, takže by se určitě snažil chránit,” myslí si Bucklandová.