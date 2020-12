Kdo bude očkovat? Kde se bude očkovat? STAN tepe Babišovu vládu

„Je to mnohem složitější problém než trasování. Stojíme před mnohem větším problémem, než jsme byli na jaře. Nejsou informováni hejtmani, nejsou připravená očkovací centra. Kdo bude očkovat? Kde se bude očkovat?“ ptal se Rakušan .

Česko spolu s dalšími zeměmi EU bude moci začít očkovat, až bude schválená vakcína. Zatímco ale třeba v Německu už staví očkovací centra, v Česku jsou známé jen obrysy celé akce. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že navrhne vládě zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl očkování na starosti.

Rakušan varoval, že Česko může kvůli této liknavosti zůstat jakousi „černou dírou“, kam nebudou moci přijíždět cizinci a odkud zase nebude možné vyjíždět do zahraničí.

„Vlády mohou říct, že na své území nepustí neproočkované obyvatelstvo. A my se nedostaneme nikdy z téhle situace. Nemůžeme si dát pivo, nemůžeme chodit na koncerty a nemůžeme žít,“ poznamenal Rakušan.

Podle něj je navíc česká vláda jen z poloviny tak ambiciózní jako jiné země Evropy, když chce do dubna naočkovat jen zhruba desetinu populace.

„Francie chce během ledna až března naočkovat 16 milionů lidí, což je 24 procent z celkové populace,“ řekl Rakušan s tím, že Británie (která ale není v EU, a tak tam už očkují - pozn. red.) chce naočkovat stejné procento do Velikonoc a například Rakousko chce vakcínu podat 30 procentům populace do dubna.

„Pokud bychom měli my jako Česká republika takto ambiciózní plán, tedy naočkovat 2,5 milionu Čechů za tři měsíce, tak by to znamenalo pět milionů dávek,“ dodal Rakušan. Očkovat se totiž bude dvěma dávkami.