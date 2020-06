Každý desátý Čech vysadil kvůli koronaviru léky

Během koronavirové pandemie se obyvatelům ČR doporučovalo navštěvovat lékaře co nejméně, a většina lidí to dodržela. Místo fyzické návštěvy v ordinaci konzultovali zdravotní problémy telefonicky nebo i virtuálně. Zároveň ale mnoho z nich přestalo brát předepsané léky, a to bez konzultace s lékařem. Ohrozili tak své zdraví.