Britský premiér Boris Johnson se po zotavení z koronaviru vrátí do práce Foto: Pippa Fowles, ČTK/AP

Johnson: Vypadalo to se mnou zle, už měli scénář typu - co až zemře Stalin

Britská vláda měla plán postupu v případě, že premiér Boris Johnson podlehne nákaze novým koronavirem. Nyní již uzdravený ministerský předseda Spojeného království to prozradil v rozhovoru pro list The Sun. Prozradil také to, jak se cítil, když na jednotce intenzivní péče londýnské nemocnice několik dní bojoval o život.