Jablonec: polovina strážníků v karanténě

U šesti z nich nemoc potvrdily testy a dalších 15 lidí muselo do karantény. Městská policie přitom zaměstnává zhruba 50 lidí, z toho čtyři jsou civilní pracovníci.

Nakažení strážníci byli podle něj v kontaktu i s veřejností. „Tyto kontakty by se daly označit jako úzké čili nutné k testování,“ dodal šéf strážníků.

Koronavirem se nakazil člen Hradní stráže. Další jdou do karantény Koronavirus

Testy tu totiž nákazu odhalily u dvou zaměstnanců pracujících v bazénu a jejich osm kolegů muselo do karantény. Do práce by se mohli začít vracet po 31. červenci, musí ale mít negativní testy. „V takovém případě bychom mohli bazén veřejnosti zpřístupnit od 4. srpna,“ řekl jednatel společnost Sport Jan Ullmann.