Izolace drtí personál nemocnic. Stíhají jen díky nízkému počtu covidových pacientů

„Z důvodu nemoci (i jiné než covid), karantény nebo ošetřování člena rodiny je dnes mimo službu 297 zdravotníků, což je 8,7 procenta z celkového počtu zdravotníků v naší nemocnici. Denně proto musíme podle aktuálního stavu měnit rozpisy služeb. Díky zastupitelnosti celkově situaci zvládáme, byť v některých specializacích, zejména na ARO a JIP pracovištích, to není jednoduché,“ popsala Novinkám mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

Každý den se zvyšuje počet nepracujících zaměstnanců i ve FN Brno. „Aktuálně máme 250 lidí v izolaci nebo karanténě z šesti tisíc všech zaměstnanců. To je do určité míry komplikace, ale protože máme jen 52 pacientů s koronavirem a plánované operace jedou zatím jen asi na 80 procent, tak máme rezervy,“ řekla Novinkám mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá.

Díky tomu, že je karanténa kratší, doufáme, že se nám zdravotníci zase brzy vrátí, že nás to neparalyzuje Veronika Plachá, FN Brno

Na hranu se tak nemocnice ještě zdaleka nedostala. „Zatím si s tím jsou schopny kliniky poradit. Na každé klinice mají krizový scénář, co by se dělo, pokud by počet personálu v izolaci stoupl. Někde by se například pečovalo o pacienty v méně pokojích. Ale díky tomu, že je karanténa kratší, doufáme, že se nám zdravotníci zase brzy vrátí, že nás to neparalyzuje,“ dodala Plachá.

Na podzim leželo v brněnské nemocnici s koronavirem okolo dvou stovek pacientů, dnes je to čtvrtina. I to šetří značnou část zdravotnických sil. „Na péči o covidového pacienta vždy musíme posílit personál dvojnásobně až trojnásobně,“ vysvětlila Plachá.

I v době nejvyšší vlny hospitalizovaných pacientů s covidem navíc musela být celá řada zaměstnanců v izolaci. Na podzim se jejich počet pohyboval okolo 50 až 70.

„Také jsme to zvládli. Tím, že máme pod sebou dětskou nemocnici a porodnici, tak jsme poprosili, zda by nám dětská nemocnice nevypomohla. Dnes ještě pořád nesaháme do rezerv, do kterých jsme sahali, když jsme potřebovali pomoci s covidovými pacienty,“ uvedla Plachá.

Pacienti s covidem leží s jinou diagnózou

Počty pozitivních zaměstnanců už dělají starosti Krajské nemocnici Liberec. „Je to problém a je to hlavní důvod, proč budeme muset omezovat plánované operace. Nebude to už kvůli lůžkům a jejich vytíženosti covidovými pacienty, ale protože nám odpadají lidé kvůli omikronu,“ popsal Novinkám mluvčí Václav Řičář.

„Máme aktuálně 167 pozitivních lidí a asi 60 až 70 lidí je v pracovní karanténě. To číslo roste po desítkách, v pondělí jsme měli pozitivních zaměstnanců 105. Celkem máme 3,5 tisíce zaměstnanců, zdravotníků je 1500,“ dodal s tím, že další problém je, že některé sestřičky musejí zůstávat doma s dětmi, které jsou v karanténě.

Covidových pacientů má nemocnice asi 40. „To je relativně malé číslo. Většina pacientů je u nás principiálně s jinou diagnózou, to znamená, že covid není hlavním důvodem hospitalizace. Zatím jsou tedy počty nízké, ale zatímco dosud jsme obvykle více pacientů týdně propustili, než přijali, tak v tomto týdnu se trend otočil. Více pacientů přijímáme, než jich propouštíme,“ dodal Řičář.

Mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher Novinkám popsal, že čísla covid pozitivních zaměstnanců se každý den dynamicky mění. „Incidence je vysoká, naštěstí jsou poměrně rychlé návraty. V izolaci je asi stovka zaměstnanců. Covidových pacientů máme jen 19, to je jedno z nejnižších čísel za poslední měsíce,“ řekl Novinkám.

„Potíže to působí, ale není to stav, který bychom nebyli schopni zvládnout. Samozřejmě za patřičného nasazení našich zaměstnanců a rotací na pracovištích,“ dodal.

Zdravotníci tráví karanténu v práci

Podobně jsou na tom i pražské nemocnice. Motol má podle vyjádření svého ředitele Miloslava Ludvíka v izolaci 240 zaměstnanců. „Protože zdravotníci mohou mít karanténu na pracovišti, tak v izolaci jsou opravdu jen ti, kteří jsou nakažení. V karanténě na pracovišti je 151 zdravotníků. Okolo 40 zdravotních sester se musí starat doma o děti, které jsou v karanténě,“ řekl Novinkám Ludvík.

Nemocnice Na Homolce má okolo stovky zaměstnanců, kteří jsou buď covid pozitivní, nebo v karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivním člověkem. „Tyto personální výpadky jsou rozložené rovnoměrně napříč všemi odděleními v nemocnici včetně nezdravotnických profesí. I když se nejedná o úplně zanedbatelné číslo, zatím nemusíme zásadně omezovat lékařskou péči a plánované výkony. Díky maximálnímu nasazení personálu a dodržování přísných protiepidemických opatření se snažíme veškerou péči udržet,“ popsala Novinkám mluvčí Martina Dostálová.

Bez větších problémů zatím probíhá provoz v Nemocnici Jihlava, i když i tam počty pozitivních zdravotníků stoupají. „Máme asi 11 lidí v pracovní karanténě. Trápí nás spíš nově pozitivní. Máme denně asi 10 nových pozitivních případů, ty počty by mohly být časem problém. V současné chvíli máme 70 zaměstnanců pozitivních z 1600,“ řekla Novinkám mluvčí Monika Zachrlová.

Zdravotní péči však nemocnice neomezuje. „Naopak rozjíždíme operativu. V podstatě i velkou od února. Pojedou se velké úkony, ortopedické operace a podobně. Nemáme příliš pacientů s covidem, hospitalizovaných je jich u nás asi 10. Situace je dobrá,“ dodala.

V nemocnicích je momentálně 2066 lidí s koronavirem, z toho 181 ve vážném stavu. Na začátku prosince bylo pacientů přes sedm tisíc.