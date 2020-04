Irsko může s otevřením hospod a barů čekat až na nalezení vakcíny

„Rád bych se dostal do situace, kdy by se naše školy mohly vrátit do provozu, byť jen částečně. Co se ale nevrátí, to jsou všechny scénáře, kde se nemůžeme držet v bezpečné vzdálenosti jeden od druhého. Neumím si tak představit, jak by lidé mohli být v přecpaných hospodách po dobu, kdy bude virus stále mezi námi a my nebudeme mít vakcínu nebo efektivní léčbu,” uvedl Harris, čímž vyvolal u hospodských nefalšovaný děs.