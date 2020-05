I solidarita má své meze. Babišovi se nezamlouvá záchranný program EU

„I ta solidarita má určité meze,” řekl Babiš, podle něhož by hrozila situace, že by ČR, která podle něj situace dobře zvládla a má „skvělé veřejné finance”, na situaci doplatila. Jiné země podle něj „nebyly tak odpovědné”.

Česko podle Babiše vyšlo z pandemie dobře, protože na ni dokázalo rychle zareagovat. „Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni,” řekl premiér. Vadí mu i to, že by si peníze měla půjčit EU jako celek, protože podle něj není vyřešena otázka ručení za půjčku a Česko by nemělo doplácet na to, že na rozdíl od jiných zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Podle Babiše se v EU povede o francouzsko-německém návrhu ještě tvrdá debata.