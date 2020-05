Guardian: Západní zpravodajci nemají důkazy o úniku viru z laboratoře

Zpravodajská aliance Five Eyes (Patero očí), v níž sdílejí informace tajné služby Spojených států, Austrálie, Kanady, Británie a Nového Zélandu, nemá informace o tom, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře. Listu The Guardian to sdělily dva zpravodajské zdroje. Popřely ta vyjádření výroky představitelů USA, podle nichž virus vznikl v institutu ve městě Wu-chan.