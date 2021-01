EU má málo vakcín, protože smlouvu uzavřela pozdě, tvrdí šéf společnosti

Soriot tvrdí, že Brusel chtěl dodávky víceméně ve stejnou dobu jako Británie, ačkoliv ta podepsala smlouvu o tři měsíce dříve. „Slíbili jsme, že to zkusíme, ale nezavázali jsme se smlouvou,“ dodal.

„Samozřejmě výrobu navyšujeme a Evropa dostane v únoru 17 procent této produkce. Stále výrobu rozšiřujeme, zlepší se to, ale vyžádá si to čas,“ sdělil Soriot.

Momentální snížení dodávky je způsobeno podle firmy i tím, že se vakcína upravuje s ohledem na mutace koronaviru. Snížení dodávek do konce března má být až 60procentní. Země EU by místo 80 milionů dávek do konce března měly dostat jen 31 milionů dávek. Firma ale snižuje dodávky i mimo Evropu.