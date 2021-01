Dvěma nemocnicím už pomáhají vojáci

Přenos nákazy v nemocnici přitom hygienická opatření prakticky vylučují. „A dbá se na to i u pacientů. Důsledným postupem se například čerstvě zabránilo vyřazení jedněch operačních sálů, když se pozitivita včas zjistila před akutní operací dítěte. To přitom bylo bez příznaků, bez odpovídající anamnézy,“ popsala mluvčí.

„Je to hrozný dopad na psychiku. Ti lidé jsou nebetyčným způsobem unavení,“ přitakal úvaze o oslabeném imunitním systému ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví jihlavské hygienické stanice Jiří Kos.

„Pozitivní dopad očkování? To nejsem schopen odhadnout,“ odmítl hygienik předpověď přes růžové brýle. „Hraje tu roli dostatek vakcín a schopnost systému proočkovat co nejdříve co největší počet lidí. Čím víc se bude populace neočkovaných ředit, tím víc se znesnadní přenos,“ poznamenal.