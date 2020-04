Držte své kočičí miláčky doma, radí veterináři

„Neexistuje jediný případ, kdy by pes nebo kočka nakazili člověka infekcí covid-19,“ řekl Angel Almendros z hongkongské univerzity.

„Navíc pokud by se zvíře dostalo do kontaktu s nakaženým, koronavirus by mohl v jeho srsti nějaký čas přežít,“ vysvětlila Daniella Dos Santosová, šéfka BVA.