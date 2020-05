Puberťáci ve školách neudrží sociální distanc, hájil Vojtěch rozpory v rozvolňování

„Proč od 11. května mohou puberťáci do kina, a ne do školy? To je nesmysl a výsledek lobbistických tlaků,“ řekl Kubek. Vláda totiž rozhodla, že žáci devátých ročníků mohou od té doby nastoupit do škol ve skupinách po 15 lidech, aby se mohli připravovat na přijímačky na střední školy.

Pokud by počet nově nakažených stoupl k hranici 400 osob, mohl by kabinet rozvolňování pozastavit. To samé platí pro případ, že by se zvýšilo reprodukční číslo, které ukazuje, kolik osob nakažený člověk infikoval. To je momentálně kolem 0,7 a pokud by se vrátilo k hodnotě 2, bylo by nutno zasáhnout.