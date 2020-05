Do skupin na základních školách se mohou přidat další děti

Do skupin dětí, které se v pondělí vrátily na první stupeň základních škol, se můžou připojit další žáci. Dosud to podle manuálu, který pro otevírání škol po koronavirové epidemii vydalo ministerstvo školství, nebylo možné. O nové verzi manuálu informovala ČTK. Přidat žáka do skupiny může ředitel, nadále ale platí podmínka, že velikost skupiny nesmí přesáhnout 15 žáků.