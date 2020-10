Děti kvůli epidemii přijdou i o kroužky

„Ty děti přišly o hodně,“ domnívá se. „Už kvůli tomu, že odsud z Milotic je nejbližší dům dětí a mládeže v Hodoníně a další v Kyjově, kam by musely dojíždět. My jsme jim to poskytovali v rámci školy,“ vysvětlil.

Také ředitel ZŠ Pečky na Kolínsku Luboš Zajíc má za to, že bez kroužků bude vzdělávací servis pro děti ochuzen. „Určitě jsou kroužky pro děti zajímavé, je to možnost, jak rozvíjet schopnosti i mimo výuku. Do systému to rozhodně patří, ale teď to nejde,“ sdělil Právu.