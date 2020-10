Čína drží virus na uzdě a plánuje už příštích 15 let

Dvousetčlenný orgán, kterému předsedá prezident Si Ťin-pching, bude o 14. pětiletce jednat až do čtvrtka a do té chvíle se nedá očekávat žádné oficiální oznámení.

Jisté je jen to, že součástí diskuse bude i dlouholetá strategie do roku 2035, který si Si stanovil jako termín pro „zásadní dosažení socialistické modernizace”. Tento milník se pak má stát odrazovým můstkem pro to, aby se z Číny do roku 2049 stala „moderní socialistická země”.