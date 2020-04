Od pondělí se budou testovat i lidé bez příznaků, pokud byli v kontaktu s nakaženými

Chytrá karanténa se od pondělí rozšíří do všech krajů, půjde hlavně o řízení testování, oslovování kontaktů a předávání informací. Vyplývá to z mimořádného opatření, které v neděli večer zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na webu. Nově se budou testovat na koronavirus i lidé, kteří sice nemají příznaky, ale přišli do kontaktu s nakaženými.