Chytrá karanténa není pro nevěrníky

„Hygienici se v praxi běžně setkávají s případy, kdy se pacient zarazí a další detaily o osobách, s nimiž se setkal, sdělovat nechce, nebo je prostě zamlčí a my se tak o dalším potenciálním šíření viru vůbec nedozvíme,” popisuje svou každodenní praxi lékařka.

Kolik takových klientů, kteří se nezapojí do systému chytré karantény, ve skutečnosti je, hygienické stanice nesdělují. Nejedná se ale podle nich o ojedinělé případy.

Pacienti jsou samozřejmě podchyceni a dál se s nimi standardně pracuje, jenom bez sdílení vysoce citlivých důvěrných informací a mobilních dat. „Osoby, na něž nám pacienti poskytnou kontakty, samozřejmě oslovíme a i s nimi pracujeme dál, tak jsme to u infekčních chorob dělali vždycky,” dodává Renata Ciupek.

Upozorňovali, že doposud kontakty nakažených dohledávali bez lokalizačních údajů mobilních operátorů. Kritiku však náměstek Prymula odmítl. Na dotaz deníku Právo, zda by se od chytré karantény ustoupilo v případě, že by počet denních záchytů i nadále klesal nebo bychom se pohybovali stabilně na nízkých číslech, odpověděl kategoricky odmítavě.

„To určitě ne. Trend nebude dál sestupný, protože jak se rozvolňují opatření, tak logicky musí dojít k nárůstu. Bylo by ideální, kdyby se vůbec nic nestalo a ta epidemie by spontánně vymizela. Takhle ideální to ale nebude,” sdělil deníku Právo Prymula.