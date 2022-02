Chlíbek: Neočkovaní do restaurací je správný krok

Posvětil váš institut vládě rozhodnutí, aby se zrušila povinnost prokazovat se v restauracích certifikáty o očkování či o prodělané nemoci?

Ano. Diskutovali jsme o tom, opakovaně jsme si telefonovali. Proběhlo i jednání epidemiologické skupiny, ve čtvrtek i celého NIZP.

Jaký na to máte vy osobně názor? Jde o správné rozhodnutí?

Vzhledem k tomu, že jsme už dříve zahájili diskuse o tom, jaký bude význam očkovacího certifikátu do budoucna, je to pochopitelné rozhodnutí. Situace je dnes úplně jiná. Máme velké množství naočkovaných lidí i těch, co prodělali variantu omikron. Z tohoto hlediska je neudržitelné, aby se očkovací certifikát používal v provozovnách třeba celý rok.

Neříkám, že se nemůže do budoucna obnovit například při podzimní vlně nebo v případě rozsáhlé epidemie. Povolení vstupu neočkovaným do restaurací už ale nemůže epidemickou situaci ohrozit. Řada neočkovaných lidí má postinfekční imunitu. Byl to tedy logický, správný krok.

Hrálo v tom roli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu? Ten vládě spíš doporučil, ať tuto povinnost zapracuje do pandemického zákona.

Nehrálo, protože jsme o tom diskutovali už dříve. Maximálně to ten proces trochu urychlilo, protože jsme to navrhovali od 14. února.

Někteří odborníci varují, že se rozvolňuje příliš rychle. Hospitalizovaných přitom v posledních dnech přibývá.

Jistě, někteří experti si myslí, že je to příliš brzy, jiní zase, že to přišlo příliš pozdě, a jiní, že se to nemělo vůbec zavádět. Každý má na to nějaký názor.

Vy osobně zhoršení situace neočekáváte?

Nemyslím si, že nyní přijde dramatické zhoršení, ale na podzim to možné je. S tím je třeba počítat.

Neruší se toto opatření i proto, že bylo stejně málo funkční? Certifikát mnohde vidět nechtěli.

Tak se podívejte, kolik očkovaných se třemi dávkami má těžký průběh a leží na ventilátorech. Jasně se ukázalo, že tři dávky účinnost proti omikronu zvyšují.