Česko objednalo 14 200 balení léku od Eli Lilly

Prvních 500 balení protilátkového léku Bamlanivimab americké firmy Eli Lilly dorazí do pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice do dvou týdnů. Celkově má v příštích měsících přijít 14 200 balení přípravku proti covidu. Nemocnice jej bude distribuovat do dalších zdravotnických zařízení.