Česko dostane další zásobu remdesiviru pro tisíc lidí

Shodou náhod je to počet pacientů, na který by se měl dostat remdesivir, jenž by měl být dodán na naše území rovněž do konce měsíce. Většina pacientů se léčí pět dní, předpoklad je proto šest ampulí pro jednoho pacienta, a dodávka 6500 ampulí tak znamená léčbu pro tisíc pacientů. I když samozřejmě ne každý pacient na JIP je léčen remdesivirem.