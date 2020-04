Češka se čtyřletým synem uvízla v Indii. Zoufá si

Do Indie odletěla Marcela se synem stejně jako už několikrát v polovině ledna. „V té době jsme ještě nevěděli, co je to koronavirus. Pamatuji si, že pár dnů po příletu do naší destinace v Goa jsme se poprvé dozvěděli o nějaké divné chřipce ve Wu-chanu. Dokud to bylo v Číně, tak jsme to vnímali jen okrajově, ale když to o měsíc později dorazilo do Evropy i do Česka, už jsem se obávala, že s naším návratem bude problém,“ řekla.