Češi v autobuse vyrazili k polským letištím, kde před čtvrtrokem uvízla jejich auta

Autobus a dodávka vyjely do Polska podle Wernerové v neděli kolem 9:30. Autobus vyjížděl z dálniční odpočívky Antošovice mezi Ostravou a Bohumínem, namířeno měl do Katovic, Krakova a Varšavy. Menší svozové auto vezlo řidiče z Náchoda do Vratislavi. "Řidiči uvízlých automobilů museli na hranicích projít kontrolami, všichni prošli," sdělila mluvčí. Ministerstvu se podařilo vyjednat výjimku, cestující se nemusejí prokazovat negativními testy na koronavirus.