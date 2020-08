Celý sbor Opery Národního divadla jde do karantény

Podle nedávných informací ředitele ND Jana Buriana muselo divadlo od března do 2. července zrušit 400 představení. Z asi 81 000 vstupenek se vrátilo zhruba 74 000. Za březen až červen divadlu podle něj chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku je 251,8 milionu korun, s úsporou by konečný propad měl podle Buriana být 180 milionů korun.