Byla by vyšší úmrtnost starších přijatelná? ptal se hlavní švédský epidemiolog

Přístup Švédska k nemoci covid-19 se stal znovu terčem kritik po zveřejnění e-mailů hlavního epidemiologa země Anderse Tegnella. Ten se v nich podle listu The Guardian ptal, zda by vyšší úmrtnost mezi staršími lidmi mohla být přijatelná, pokud by to vedlo k rychlejšímu dosažení kolektivní imunity.