Brífink ministra Hamáčka po jednání krizového štábu

V úterý přibylo 9144 případů covidu, což je proti pondělí asi o 2200 víc. Oproti minulému úterý je ale počet nově diagnostikovaných nižší, a to zhruba o 500. Hospitalizovaných je aktuálně 6043 lidí, tedy zhruba o 152 méně než v pondělí. Počet pacientů v těžkém stavu klesl na 995.

Změny v systému PES by měly platit od 1. února. Ještě se o nich ale bude jednat

V rámci pátého stupně by se mohli například vrátit do škol žáci posledních ročníků základních a středních škol. Povoleno by mohlo být také sportování ve dvou i ve vnitřních prostorech.