PES projde úpravou. A v březnu nejspíš znovu

Opatření navázaná na protiepidemický systém PES se opět změní, nová koronavirová pravidla by měla příští týden projednat vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu po jednání vlády naznačil, že se sice nezmění opatření v nejvyšším pátém stupni, ve čtvrtém by ale mohly platit určité výjimky pro lidi, kteří se prokážou negativním testem. Nový systém bude platit zřejmě pouze do března, pak se opět změní.